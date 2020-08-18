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Aktüel Antalya'da çıkan ev yangınında yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Antalya'da çıkan ev yangınında yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:43:53 -
Antalya'da çıkan ev yangınında yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalarak dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 960 Sokak'taki apartmanın birinci katında bulunan Ali Turhan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde bulunan Ali Turhan, eşi ve çocukları ile dışarı çıkmayı başardı. Ali Turhan'ın 70 yaşındaki annesi Şamile Turhan ise evde mahsur kaldı.

Evin balkonuna sığınan ve dumandan etkilenen Şamile Turhan burada bir süre kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü. Şamile Turhan ise sığındığı balkondan itfaiye maskesi ve oksijen tüpü takılarak aşağıya indirildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri de fenalaştı. İtfaiye eri, arkadaşlarının yaptığı müdahaleyle kendine geldi.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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