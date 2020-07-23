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Aktüel

Antalya'da carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan: - "Bir greyderin caretta yuvasının olduğu alanda hiçbir şey yapmadan sahili dolaşması sonucu yuvalarımız zarar gördü"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:54:18 -
Antalya'da carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki gösterildi.

Yeşilöz Mahallesi'nde caretta carettaların üreme bölgeleri arasında yer alan kumsala iş makinesiyle giren sürücü, vatandaşlar tarafından uyarıldıktan sonra alandan ayrıldı.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yumurtlama alanlarından uzak durulması gerektiğini söyledi.

İş makinesinin alana girmesine üzüldüklerini aktaran Kayhan, "Bir greyderin caretta yuvasının olduğu alanda hiçbir şey yapmadan sahili dolaşması sonucu yuvalarımız zarar gördü. Yuvaları korumamız lazım. Üstelik deniz kaplumbağası nesli tükenmekte olan bir canlı. Daha dikkatli olmalıyız." diye konuştu.



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