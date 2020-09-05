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Aktüel Antalya'da çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştiren 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştiren 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:04:06 -
Antalya'da çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştiren 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çaldıkları otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştiren 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Kendilerinin ve yakınlarının üzerine satın aldıkları araçların motor ve şasi numaralarıyla, İstanbul ve Kocaeli'nden çaldıkları 32 araca "change" işlemi yapan Ö.O.G. ile M.B, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı araçların, sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

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