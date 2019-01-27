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Antalya'da bugün hortum var mı? | Antalya hava durumu

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli fırtına faciayı da beraberinde getirdi. 2 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Konyaaltı ilçesinde de kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs ise şiddetli fırtınadan devrildi. Peki Antalya'da bugün hortum var mı? İşte Antalya hava durumu...

27 Ocak 2019 Pazar 11:52
Antalya'da bugün hortum var mı? | Antalya hava durumu

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli fırtına faciayı da beraberinde getirdi. 2 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Konyaaltı ilçesinde de kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs ise şiddetli fırtınadan devrildi. Peki Antalya'da bugün hortum var mı? İşte Antalya hava durumu...

Vali Karaloğlu: 10 yaralı var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var." dedi.

Vali Karaloğlu, kentte şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nda hasar oluştuğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti: 
"Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var.
Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var. Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar. Uyarılar dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyoruz."

Antalya hava durumu

Meteoroloji'den Antalya hava durumu için kritik bir uyarı geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Yağışın  27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:52
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