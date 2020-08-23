Antalya’da bir çocuk boğuldu! Olayı gören isim konuştu
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren 17 yaşındaki Metin Aymergen boğulduğu bildirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren çocuğun boğulduğu bildirildi.
17 yaşındaki Metin Aymergen serinlemek için Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki Köprüçay Irmağı'na girdi.
Aymergen ırmağa girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Olay sonrası Aymergen'i bulmak için yakınları ve çevredekiler harekete geçti.
Aymergen boğulması üzerine sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayı gören Ali Kartal, gazetecilere açıklama yaptı.
Kartal, kayalıklara yakın suyun içerisinde iki kişiyi gördüğünü ve birisinin "boğuluyoruz" diye bağırarak yardım istediğini söyledi.