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Aktüel Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Aktüel

Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:05:34 -
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada karantina uygulaması başlatıldı.

Toros Mahallesi 841 sokaktaki aynı binada oturan 5 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantinaya alınan pozitif vakalardan birinin durumunun ağırlaşması nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Güvenlik önlemi alınan binalar, görevli personel harici giriş ve çıkışlara da kapatıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle teması olanların 14 gün süreyle evlerinden çıkmasına izin verilmeyecek.

Karantina altındaki Sevgi Uludağ, apartmanlarında 5 kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alındıklarını söyledi.

Uludağ, kendisi ve eşinin özel olarak test yaptırdıklarını ve sonucun negatif çıktığını ifade ederek, 14 gün karantinada kalacaklarını kaydetti.

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