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Aktüel Antalya'da bir apartmandaki yangında 2 kişi ve bir kedi yaralandı
Aktüel

Antalya'da bir apartmandaki yangında 2 kişi ve bir kedi yaralandı

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi ile kedileri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 00:33:00 -
Antalya'da bir apartmandaki yangında 2 kişi ve bir kedi yaralandı

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi ile kedileri yaralandı.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı karşısındaki bir apartmanın son katındaki dairede şömineden kaynaklı olduğu iddia edilen yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi ve yangının büyüme ihtimaline karşı apartman sakinleri dışarıya çıkarıldı.

Yangında evde yaşayan Rus uyruklu Julia Özdoğan (45), oğlu Timur Özdoğan (18) ile "sfenks" cinsi kedileri yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarıldı. Kediye suni teneffüs uygulayıp, maskelerindeki temiz havadan veren ve su içiren ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kediyi hayata döndürdü.

Ekiplerin çalışması mahalle sakinlerince alkışla karşılandı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

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