Antalya'da belediyeden açık alanda sosyal mesafeye uygun sabah sporu etkinliği

ANTALYA (AA) - Antalya'da, açık alanda sabah sporu yapanlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kurallarına uygun sabah sporu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 07.00-08.00 saatleri arasında sürdürülecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı ve zinde yaşamı teşvik için Karaalioğlu Parkı ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe düzenine göre sabah sporu etkinliği düzenlendi.

Spor yaparken Kovid-19'dan korunmak için etkinliğe katılanlara, profesyonel eğitmenler de destek veriliyor. Uzmanlar gözetiminde, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği programla katılımcılar yeni normalleşme sürecinde hem sporunu yapıp hem de sosyal mesafeye özen gösteriyor.

Her gün çok sayıda kişinin spor yaptığı yaptığı Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili'nde, katılımcılar müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yapıp, koşup, bisiklet sürüp, yürüyüş gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafeye göre sabah sporu yapılabilmesi için her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 07.00-08.00 saatleri arasında program düzenlenecek.