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Aktüel Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adliyeye sevk edildi

Şüpheli Ali K'nin savcılık ifadesinden: - "Rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan, kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:45:32 -
Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adliyeye sevk edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin kurtarıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan tekne kaptanı adliyeye sevk edildi.

Kaptan Ali K'nin (33) Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ali K. adliyeye sevk edildi.

Ali K'nin savcılıktaki ifadesinde, "Sabah saatlerinde tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan, kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu." dediği öğrenildi.

Öte yandan, teknenin battığı yerden çıkartılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tekne, Alanya Yat Limanı'na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla yeniden battı.

Batan tur teknesinin bulunduğu alanda dün çıkan fırtına, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya ilçesinde içinde 5'i mürettebat, 33'u Rus turistin bulunduğu tur teknesi dün, Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta batmış, sahil güvenlik ekiplerince 37 kişi kurtarılmış, bir kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında tekne kaptanı Ali K. ile 4 mürettebat gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 4 kişi serbest bırakılmıştı.

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