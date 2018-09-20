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Antalya'da bankada büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı

Bankanın ticari kredilerine bakan O.T.’nin hayali kredilerle 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği öne sürüldü.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:31
Antalya'da bankada büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı

Kepez ilçesi Göksü Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi içindeki bir devlet bankasının şubesinde ticari kredilere bakan O.T., sahte belgelerle hayali kişilere 15 milyon lira kredi vermiş gibi gösterip, parayı iddiaya göre hesabına aktardı. Bir süre önce yıllık izne ayrılan O.T., ortadan kayboldu. Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde, O.T.’nin 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Genel müdürlük zimmetin boyutunu belirlemek üzere iki müfettiş görevlendirdi. Banka avukatları da olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:31
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