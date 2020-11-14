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Ekonomi Antalya'da ayvadaki verim üreticinin yüzünü güldürdü
Ekonomi

Antalya'da ayvadaki verim üreticinin yüzünü güldürdü

Kumluca'daki üreticilerden Ekrem Duran: - "Bu yıl ayvada ürün rekoltesi yüksek. Tüccarlardan yoğun talep var. Meyvelerimizi dalında 2 ila 3 liradan satıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:34:55 -
Antalya'da ayvadaki verim üreticinin yüzünü güldürdü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, rekoltesi yüksek olan ayvayı dalında 2-3 liradan satmanın sevincini yaşadı.

Örtüaltı üretimin yanı sıra meyve yetiştiriciliğiyle de öne çıkan Kumluca'da özellikle son yıllarda kurulan ayva bahçelerinde artış görülüyor.

İlçede 25 dekar alanda ayva üretimi yapan Ekrem Duran, gazetecilere, bahçesinde 1800 ayva ağacı bulunduğunu söyledi.

Ürünlerin hasadına başladıklarını belirten Duran, "Bu yıl ayvada ürün rekoltesi yüksek. Tüccarlardan yoğun talep var. Meyvelerimizi dalında 2 ila 3 liradan satıyoruz. Bu yıl tüm bahçelerimdeki meyveleri yaklaşık 150 bin liraya sattım, çok mutluyum." dedi.

Duran, bakım ve yetiştiriciliği açısından her üreticinin zorlanmadan yapabileceği bir ürün olan ayvanın kırsal alanlardaki çiftçilere önemli bir gelir kaynağı olacağını vurguladı.

- Ayva üretim alanı 7 bin dekara ulaştı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de ilçede örtüaltı tarımın, kırsalda ise nar, elma, kiraz, ayva, ceviz gibi meyve üretimlerinin yapıldığını söyledi.

Çaltı ve Gödene mahallelerinde ayva üretiminin hızla arttığını ifade eden Kökçe, "Ayvamız bu topraklara uyum sağladı. Pazarı güzel, tüccarlardan yoğun talep var. Üreticimiz de gelen talepler doğrultusunda ayva üretimine yönelmiş durumda." diye konuştu.

Kökçe, ilçedeki ayva üretim alanının 7 bin dekara ulaştığını bildirdi.

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