Antalya'da avladıklarına pişman oldular! Dev ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine Korkuteli Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekibiyle Bozova Jandarma Karakolu ekipleri müşterek yol kontrolü yaptı. Kontrolde, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Bu kişilerin 11 çamurcun, karabaş patka ve yeşilbaş olmak üzere 13 ördek türü avladıkları belirlendi.



Kaçak avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ve silahlarında takoz bulundurmalarından dolayı toplam 10 bin 765 TL idari para cezası uygulandı ve silahlarına el konuldu.

