THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Antalya'da avladıklarına pişman oldular! Dev ceza

13 ördeği kaçak avlayan 3 kişiye toplam 10 bin 765 TL idari para cezası uygulandı.

23 Ekim 2018 Salı 11:22
Antalya'da avladıklarına pişman oldular! Dev ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine Korkuteli Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekibiyle Bozova Jandarma Karakolu ekipleri müşterek yol kontrolü yaptı. Kontrolde, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Bu kişilerin 11 çamurcun, karabaş patka ve yeşilbaş olmak üzere 13 ördek türü avladıkları belirlendi.

Kaçak avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ve silahlarında takoz bulundurmalarından dolayı toplam 10 bin 765 TL idari para cezası uygulandı ve silahlarına el konuldu.
 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:22
  1. Antalya
  2. Ceza
  3. ördek avıları
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika Kongresi Donald Trump'a rağmen yasaklayabilir!
    1. Amerika Kongresi Donald Trump'a rağmen..
    2. Şanlıurfa'da 2 terörist öldürüldü
    3. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya bir..
    4. Antalya'da avladıklarına pişman..
    5. Türkiye'den Yunanistan hamlesi!
    6. 13 şehirde operasyon! 50 kişi hakkında..
    7. Şener'den İnce'ye sert sözler!..
    8. Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 6 kişi..
    9. İşte gâvur kafası: Türkleri bilerek..
    10. Galatasaray, Schalke 04'ü misafir ediyor
    11. Romanya savaş gemisi Çanakkale..
    12. İran'dan Amerika ile müzakereye yeşil..
    13. Zlatko Dalic Fenerbahçe'nin yeni..
    14. İşte İstanbul'un yeni metro hatları!
    15. S. Arabistan'a şok! Trump'a rağmen..
    16. Eskişehir’de ata çarpan bu araçtan sağ..
    17. Domagoj Vida için son teklif '65..
    18. CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!..
    19. Çinlilerden flaş Kanal İstanbul mesajı
    20. Konya’da önce keşif yaptı sonra çaldı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?