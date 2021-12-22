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Yerel Antalya'da aranan firari hükümlüler yakalandı
Yerel

Antalya'da aranan firari hükümlüler yakalandı

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 17:35:00 -
Antalya'da aranan firari hükümlüler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, "hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T, "uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı kenevir ekimi, cinsel taciz, ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ. ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler A.T. ve H.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, İ.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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