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Aktüel Antalya'da apartmanın bahçesinde bebek bulundu
Aktüel

Antalya'da apartmanın bahçesinde bebek bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:21:08 -
Antalya'da apartmanın bahçesinde bebek bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bahçesinde erkek bebek bulundu.

Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek bulundu.

İçinde eşyaları ve bezi ile yabancı bir evlilik cüzdanı bulunan bebek arabasındaki bebeğin ilk bakımı, vatandaşlar tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin aileyi bulabilmek için yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca bebek ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bebeğin ailesini bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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