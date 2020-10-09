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Aktüel Antalya'da apartman bahçesinde bulunan bebeğin babası eşinin bulunmasını istiyor
Aktüel

Antalya'da apartman bahçesinde bulunan bebeğin babası eşinin bulunmasını istiyor

Müslüm Arpağ: - "Üç aylık çocuğum anne sütü içiyor ve evde sürekli ağlıyor. Eşimin Antalya'da kimsesi yok, başına bir şey gelmesinden korkuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:33:09 -
Antalya'da apartman bahçesinde bulunan bebeğin babası eşinin bulunmasını istiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir apartmanın bahçesinde bebeği bulunan Müslüm Arpağ, kayıp başvurusunda bulunduğu eşinin bulunmasını istiyor.

Müslüm Arpağ, 8 yıllık evli olduğu 4 çocuğunun annesi Kazakistan uyruklu Madima Ganiyeva Arpağ için polis merkezine "kayıp" başvurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığına da eşini kaçırdığından şüphelendiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan Arpağ, AA muhabirine, günlerdir haber alamadığı eşinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

Eşinin bütün çocuklarına karşı çok ilgili olduğunu anlatan Arpağ, "Eşim özellikle bebeğe çok düşkündü, canını verir ama asla bebeğinden vazgeçmez. Üç aylık çocuğum anne sütü içiyor ve evde sürekli ağlıyor. Eşimin Antalya'da kimsesi yok, başına bir şey gelmesinden korkuyorum." diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Arpağ, bir an önce eşinin bulunmasını istediğini kaydetti.

Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde önceki gün, 3 aylık erkek bebek olduğunu görenler, durumu polise bildirmişti. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen bebek, babasına teslim edilmişti.

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