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Aktüel

Antalya’da anız yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasında anız yangını meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:15:23 -
Antalya’da anız yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasında anız yangını meydana geldi.


Yangın, Ahmediye Mahallesi’nde bulunan tarlada meydana geldi. Çıkış nedeninin henüz belirlenemediği yangında saman balyaları zarar görürken, rüzgarın etkisiyle alevler birden yükseldi. Yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de Antalya Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait söndürme helikopteri yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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