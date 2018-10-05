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Antalya'da ambulanslar peş peşe okula geldi

Antalya'da okulda aşı sonrası reaksiyon gösteren 40 öğrenci, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

05 Ekim 2018 Cuma 17:49
Antalya'da ambulanslar peş peşe okula geldi

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinde bulunan Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu'nda meydana geldi. Sabah okula gelen sağlık görevlileri, 8'inci sınıflara aşı uygulaması yaptı. Aşı sonrası görülen reaksiyon nedeniyle 40 öğrenci, okula gelen ambulanslarla tedbir amaçlı çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde bir süre bekletilen öğrenciler, öğle saatlerinde taburcu edildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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