Antalya’da Akıllı Kent uygulamaları yaygınlaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Kent Projesi” kapsamında Yavuz Özcan ve Serdengeçti Parklarında akıllı aydınlatma sistemi devreye girdi. Pilot bölge olarak seçilen parklarda gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını arttırıp azaltan sokak aydınlatmaları yer alıyor. Şehrin enerji tüketimine ciddi katkı sağlayacak akıllı aydınlatma sistemi de Akıllı Kent Projesi’nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Proje kapsamında akıllı aydınlatma için Yavuz Özcan ve Serdengeçti Parkları pilot bölge olarak belirlendi. Parklarda gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını artırıp azaltan sokak lambaları yer alıyor. Hareketlere duyarlı aydınlatmalar vatandaş yaklaştığında ışığını artırıyor, uzaklaştığında azaltıyor. Sistemle Antalya’da yaygınlaştırılarak, uzaktan yönetilebilen ve ışığın seviyesinin ayarlanabildiği bir sistem ile şehir aydınlatmalarında yüzde 40 oranında bir tasarruf sağlanacak.