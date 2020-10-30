Antalya'da ahıra girince şok oldular! Komşusunu buzağına tecavüz ederken yakaladı

Gazipaşa'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde Ağustos ayında iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre bir bankadan emekli olan G.E. (62) komşusunun ahırına girerek buzağısına tecavüz etti.

Komşuları tarafından suç üstü yakalanan G.E., iddiaya göre "Köpeğim buraya kaçtı, onu almaya geldim." diyerek kendini savundu. Yaşanan olay karşısında şok olan buzağı sahibi Gazipaşa Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri buzağıya tecavüz eden G.E.'yi gözaltına alırken buzağının sahibi sperm örneğinin alınmasını istedi. Buzağı ve G.E.'den alınan sperm örnekleri incelenmek üzere Antalya'daki İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.

Sonuç belli oldu

Laboratuvardan çıkan sonuçlara göre buzağıdan alınan sperm örneği ile G.E.'den alınan sperm örneğini birbiriyle uyuştu. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan sonucun ardından G.E.'nin yargılanmasına başlanacağı belirtildi. Mahalle halkı olayın ardından G.E.'nin mahalleden uzaklaşmasını istediği de edinilen bilgiler arasında.