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Gündem Antalya'da, Adalet Bakanlığı tesisinde 671 depremzede ağırlanıyor
Gündem

Antalya'da, Adalet Bakanlığı tesisinde 671 depremzede ağırlanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 671 depremzede, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının (ATGV) tesislerinde misafir ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 19:54:00 -
Antalya'da, Adalet Bakanlığı tesisinde 671 depremzede ağırlanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 671 depremzede, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının (ATGV) tesislerinde misafir ediliyor.

Depremin gerçekleştiği farklı illerden getirilen afetzedeler, Aksu İlçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki tesise yerleştirildi.

ATGV İşletme Müdürü Aykut Ünal, AA muhabirine, Antalya Eğitim ve Sosyal Dinlenme Tesisinin kapılarını, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla depremzedelere açtıklarını söyledi.

Tesiste şu ana kadar 173'ü çocuk 671 depremzedenin misafir edildiğini belirten Ünal, "Misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri için tesis personeliyle elimizden geleni yapıyoruz. Burada mini mağaza oluşturduk. Depremzede misafirlerimiz, ihtiyaç duyduğu ürünleri hiçbir ücret ödemeden oradan temin edebiliyorlar." dedi.

Mağazada ayakkabı, kıyafet, temizlik, hijyen ve bebek bakım ürünlerinin yanı sıra çeşitli ürünlerin yer aldığını anlatan Ünal, çocuklar için oyun ve spor alanlarının bulunduğunu aktardı.

Ünal, ayrıca 175 kişinin daha geleceği bilgisini paylaştı.

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen depremzede Mehmet Ali Güleç, depremde yakınlarını ve evlerini kaybettiklerini söyledi.

Büyük bir afet yaşadıklarını ifade eden Güleç, "Allah kimsenin başına vermesin. Antakya'nın büyük bir kısmı yıkıldı, benim de evim yıkıldı, iki gün ahırda kaldık ve ondan sonra buraya geldik. Allah herkesten razı olsun." dedi.

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