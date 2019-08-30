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Antalya’da Acil Çağrı Merkezine ilk 6 ayda günlük 5 bin 842 çağrı geldi

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2019’un ilk 6 ayında 112’ye gelen çağrı verilerini açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:56
Antalya’da Acil Çağrı Merkezine ilk 6 ayda günlük 5 bin 842 çağrı geldi

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2019’un ilk 6 ayında 112’ye gelen çağrı verilerini açıkladı. Hülür, "Toplam 1 milyon 51 bin 730 çağrı geldi bunlardan 212 bin 388 çağrı sağlığa aktarıldı. 2019 yılında ilk 6 ayda 68 bin 33 adet vaka için çıkış yapılmıştır. Kentsel Vaka Ulaşım Oranı 91,75 Kırsal Vaka Ulaşım Oranı 91 olarak belirlendi" dedi.


İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili açıklamada bulundu. Hülür, Antalya’da 61 adet faal Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun görev yaptığını 24 adet istasyonun merkezde, 36 adedinin ilçelerde konuşlanmış durumda olduğu bilgisini verdi. 60’ı faal 25’i yedek olmak üzere 85 adet kara ambulansı, 2 adet 4x4 kar paletli ambulans, 2 dört sedyeli, 1 obez ve yoğun bakım ve 3 motosiklet ambulans olmak üzere 93 adet ambulans olduğunu aktaran Hülür, 3 ambulansın devlet hastanelerinde görevli olduğunu ayrıca bir helikopter ambulansın da Antakya’da yer aldığını belirtti.


Hülür, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 50 doktor, 271 paramedik, 474 ATT, 7 hemşire, 2 sağlık memuru, 14 şoför, 110 sürekli işçi şoför, 33 diğer personel olmak üzere toplam 961 personelin görev yaptığını açıkladı.



"2019’un ilk 6 ayında 68 bin vakaya gidildi"


112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarla ilgili verileri de paylaşan Hülür, 2018 yılında 112’ye toplam 2 milyon 163 bin 630 çağrı geldiğini ve 440 bin 217 çağrının sağlığa aktarıldığını kaydetti. Diğer yandan veriler kapsamında 2018 yılında 140 bin 859 adet vaka için çıkış yapıldı. Kentsel Vaka Ulaşım Oranı 89,68 Kırsal Vaka Ulaşım Oranı 90,89 olarak belirlendi. 2018 yılı helikopter ambulansla 193, uçak ambulansla 34 vakaya müdahale edildi.


2019 verileri kapsamında ilk 6 ayda 112’ye toplam 1 milyon 51 bin 730 çağrı geldi, günlük 5 bin 842 çağrının 212 bin 388’i sağlığa aktarıldı. 2019 yılında ilk 6 ayda 68 bin 33 adet vaka için çıkış yapılmıştır. Kentsel Vaka Ulaşım Oranı 91,75 Kırsal Vaka Ulaşım Oranı 91 olarak belirlendi. Yine 2019 yılı helikopter ambulansla ilk 6 ay 97, uçak ambulansla ilk 6 ay 5 vakaya müdahale edildi.



"Çağrı merkezinden ilk yardım talimatı verilebiliyor"


Sağlık kurumuna aktarılan çağrıların, çağrı yönlendirici sağlık personeli ve gerekirse danışman hekim tarafından değerlendirilerek acil kapsamında olanlara ambulans yönlendirildiğini ifade eden Hülür, "Acil yardım ambulansı gerekmeyen görüşmelerde uygun önerilerde bulunulmaktadır. Görüşmeyi yapan sağlık personelinin sorularına sakin kalınarak, net yanıtlar verilmesi, konunun anlaşılmasını ve dolayısıyla ambulansın daha kısa sürede adrese ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca ambulans ekibi adrese doğru seyir halindeyken telefondaki profesyonel sağlık personeli tarafından gerekirse ambulans adrese ulaşana dek hastaya yararlı olabilecek gerekli tıbbi danışmanlık ve ilk yardım talimatları verilebilmektedir. Sağlık Bakanlığının buna yönelik başlattığı çalışma kapsamında Antalya ili pilot il olarak belirlenmiştir. Acil Çağrı Merkezinde İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde yapılan çağrıları karşılayan 7 valilik personeli bulunmaktadır. Arapça çağrılarda Ankara 112 ile bağlantı kurulmaktadır" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:56
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