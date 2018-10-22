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Antalya’da 5. kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Kardeşini yerde gören ağabey geçirdiği fenalık sonucu hastaneye kaldırıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:14
Antalya’da 5. kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Olay saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Bir süre önce eşinden ayrılan ve tek başına yaşamaya başlayan 38 yaşındaki İslam Kahraman, akşam saatlerinde 5. kattaki dairesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İslam Kahraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yağmur altında yaptığı çalışmanın ardından Kahraman’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeşinin öldüğünü gören Yasin Kahraman ise gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan ve polisler tarafından telkin edilen Yasin Kahraman, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İslam Kahraman’ın intihar mı yoksa kazayla mı düştüğü araştırılıyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:14
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