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Antalya’da 40 derece sıcaklıkta yaralıya plaj şemsiyeli koruma

Antalya’da motosiklet kazasında yaralanan sürücüyü vatandaşlar, sıcaktan plaj şemsiyesi ile korudu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
Antalya’da 40 derece sıcaklıkta yaralıya plaj şemsiyeli koruma

Antalya’da motosiklet kazasında yaralanan sürücüyü vatandaşlar, sıcaktan plaj şemsiyesi ile korudu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Çift yönlü trafiğin olduğu yolda A.Ç. idaresindeki 07 FKD 40 kamyonet ile M.Y. yönetimindeki 32 HH 742 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü kamyonetin orta bölümüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y.’nin başındaki kask yola fırlarken, motosikleti hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu.



Şemsiye açıldı


Hava sıcaklığının 40 derece olması nedeniyle yaralının üzerine plaj şemsiyesi açıldı. Vatandaşlar yaralının yerdeki sıcaklıktan etkilenmemesi için vücudunun altına dikkatli bir şekilde çeşitli koruyucu materyaller koydu. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada bile vatandaşlar şemsiyeyi tutmaya devam etti. Sedye ile ambulansa alınan yaralı, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
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