Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesine 37km derinlikte Akdeniz'de saat: 01.51'de 3.8 bütüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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AFAD, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesine 37km derinlikte Akdeniz'de saat: 01.51'de 3.8 bütüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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