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Gündem Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Gündem

Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-05-05 03:03:00 -
Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesine 37km derinlikte Akdeniz'de saat: 01.51'de 3.8 bütüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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