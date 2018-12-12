Antalya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya 9 gözaltı

Antalya'da, iki grup arasında para anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen, 2 kişinin yaralandığı silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 54'üncü Sokak'ta dün saat 16.30 sıralarına iki grup arasında para anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak, tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, F.T. ve E.E. bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler ise olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin de penceresine isabet etti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından ve yaralılar F.T. ve E.E'nin ifadelerinden yola çıkarak, kavgaya karışan diğer şüphelilerin M.T., M.E., F.R., S.A., H.S., B.R. ve S.R. olduğunu tespit etti. F.T. ve E.E. tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, diğer 7 şüpheli de operasyonla yakalandı. Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı incelemede, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 3 adet fişek, 3 adet boş kovan, 1 adet çelik yelek ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Borç- alacak meselesi

Şüphelilerden M.T. ve M.E.'nin 130 bin TL'ye ortak ev aldığı, bu evden dolayı aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunduğu belirlendi. M.T., F.R. B.R. ve S.R.'nin dün konuşmak için F.T., M.E., E.E., S.A. ve H.S.'nin bulunduğu dernek binasına geldiği, konuştukları sırada küfürleşme nedeniyle kavga çıktığı kaydedildi. Kavga sırasında şüphelilerden B.R.'nin, F.T. ve E.E'yi bıçakla bacaklarından yaraladığı, F.T'nin ise aracındaki pompalı tüfekle kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiği tespit edildi.

Şüphelilerden B.R., S.A. ve F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.