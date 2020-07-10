Antalya'da 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin seyahat kısıtlaması kaldırıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği, 18 yaş altı çocukların ve gençlerin seyahatleri için yanlarında veli veya vasi olması zorunluğunun kaldırıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin, şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerde veli veya vasi bulunması zorunluluğunun kaldırılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, yolculuk sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiği kaydedildi.