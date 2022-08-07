Antalya’da 15 yaşındaki liseli kalp krizinden öldü
15 yaşındaki lise öğrencisi bilgisayar başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Antalya’nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam bilgisayar başında oturan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Harun Sarı (15), oyun oynadığı sırada fenalaştı.
Başı önüne düşen Sarı'yı, bir süre sonra kız kardeşi Nisa gördü.
Nisa ağabeyinin şaka yaptığını düşünerek annesi Hatice Sarı'ya söyledi.
Oğlunu gördü, 112’yi aradı
Oğlunun hareketsiz yattığını gören Hatice Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü.
Sarı, burada hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni kalp krizi
Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hatice ve Erdal Sarı çift büyük üzüntü yaşarken, Harun'un cenazesi ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.