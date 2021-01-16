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Aktüel Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs gözaltına alındı
Aktüel

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1.5 yıl boyunca 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkan market sahibi 47 yaşındaki Yeter K. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:57:00 - 2021-01-16 20:58:51
Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs gözaltına alındı

Antalya'da 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkartmaya çalışıp, tacizde bulunan market sahibi Yeter K. (47), polis tarafından gözaltına alındı.

Market sahibinden 14 yaşındaki çocuğa taciz

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen iğrenç olayda alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu.

Daha sonra sarılıp tacizde bulunan market sahibi Yeter K'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip, odasına kapandı.

Anne babası tacizi polise şikayet etti

Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlatınca yaşanan taciz olayı ortaya çıktı.

Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti.

1,5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı

Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Yeter K., adliyeye sevk edildi.

Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

 

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