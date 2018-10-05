THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını uyurken öldürdü

Antalya'da, 13 yaşındaki H.U., sürekli annesiyle tartıştığı gerekçesiyle babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldürdü.

05 Ekim 2018 Cuma 10:43
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını uyurken öldürdü

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece tartıştı. Ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.'nun sık sık tartışması nedeniyle bunalıma girdi. H.U., girdiği bunalımın etkisiyle sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

Murat U.'nun ateşli silahla öldürüldüğünü tespit eden polis, Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Ancak camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:43
  1. Antalya
  2. Silah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastanelerde mahremiyet ihlali
    1. Hastanelerde mahremiyet ihlali
    2. AK Parti 'Bursa' adaylığı için sürpriz..
    3. Trabzonspor'a bir kötü haber daha!
    4. Donald Trump'ın ayakkabısına bakın ne..
    5. Rıdvan Dilmen: Phillip Cocu'ya bir..
    6. Samsun'da yanlış eve silahlı saldırı..
    7. Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te kalleş..
    8. Çelikte Amerika'nın boşluğunu Avrupa..
    9. Kadıköy'de Galatasaray forması.....
    10. Bakan resmen açıkladı: Abone sayısı..
    11. Instagram güncellendi! İşte yeni gelen..
    12. Buradan çıktı! Dikkat çeken PKK..
    13. Bakan Süleyman Soylu'dan İstanbul..
    14. Müjdeli haber geldi! Ekmeğe zam iptal..
    15. İşte Cumhurbaşkanlığı'na katılan yeni..
    16. 17. MÜSİAD EXPO önce yabancılara..
    17. ABD'nin oyalama çabasından sonra.....
    18. Ajan Brunson ve avukatı 6 saat görüştü
    19. e-Devlet'te bir hizmet daha
    20. İş bilmez inşaatçılar elenecek
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı