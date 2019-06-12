Antalya’da 100 işçiye CHP tırpanı

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, ülke genelinde CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaşanan haksız yere işçi çıkışları ile sürgün olaylarının Antalya Büyükşehir Belediyesinde de yaşandığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim öncesinde “Siyasi düşünceleri ne olursa olsun işten çıkarma olmayacak” açıklamalarında bulunduğunu ifade eden Kandil, seçim sonrasında ise yaşananların Böcek’in söylemlerini yansıtmadığını aktardı.

100 kişi işten çıkarıldı

Eski Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde işe alınan işçilerin ya çıkarıldığını ya da ilçelere sürgün edildiğini ifade eden Kandil, şunları kaydetti:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı, yaklaşık 50 kişi sürgün edildi ve 3 bin 768 üyemiz sendikamızdan zorla istifa ettirildi. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor. Üyelerimize, ‘Belediye İş Sendikasına geçin’ diye mesajlar atılıyor. Sürgün istifaya zorlamak için yapılıyor. Sürgüne gönderilen işçiler, eşleriyle ayrı yerlere gönderiliyor, aileler parçalanıyor. Zulüm yapılıyor.”

Sürgüne gönderilen işçilere günlük yol harcırahı verilmesi gerektiğine işaret eden Kandil, aksi takdirde aldıkları maaşları yol parasına harcayacaklarını dile getirdi.