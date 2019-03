Antalya yerel seçim 2019 sonuçları | Antalya ilçeleri seçim sonuçları son dakika Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Antalya büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları. Antalya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika. 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir belediye başkanı olmak için nefesler tutuldu. AK Parti Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel (Cumhur İttifakı), CHP Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Muhittin Böcek (Millet İttifakı) Antalya’yı beş yıllığına yönetmek için milletin karşısına çıktı. Tercihini sandığa yansıtan Antalya seçmen 2019 yerel seçiminde kimi tercih etti? Antalya ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019, Antalya belediyesi il genel meclis üyesi seçim sonuçları merak ediliyor. Antalya Cumhur ittifakı, Millet ittifakı oy oranları. Antalya yerel seçim 2019 son dakika sonuçları ile Antalya ilçeleri seçim sonuçları 2019.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 31 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP'nin adayı ile CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı Antalya 2019 yerel seçim sonuçları bölge açısından hayati öneme sahip görülmekte.

2019 Antalya yerel seçim sonuçları. 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, 2019 yerel seçim sonuçları İzmir, 2019 İstanbul yerel sonuçları, 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları.

Antalya büyükşehir belediyesi 2019 yerel seçim sonuçları. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim Antalya ilçeleri seçim sonuçları 2019 an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Antalya büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel (Cumhur İttifakı),

CHP Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Muhittin Böcek (Millet İttifakı),

Saadet Partisi (SP) Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Ali Aktaş

DSP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Reşat Oktay,

Vatan Partisi Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Bülent Okay oldu.

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları

Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Enç

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan

Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin

Elmalı Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin

Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş

Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik

Demre Belediye Başkan Adayı Süleyman Topçu

Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan

Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz

İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren

Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya

MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları

Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Uras

Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu

Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek

İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları

Alanya belediye başkan adayı Abdullah Sönmez

Gündoğmuş belediye başkan adayı Sultan Çetin

Korkuteli belediye başkan adayı Halil Kara

Serik belediye başkan adayı Yusuf Mecek

Antalya yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHP adayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3

Alanya belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 33

CHP % 23

Finike yerel seçim 2014 sonuçları

MHP % 50

AK Parti % 28

CHP % 18

Kaş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 31

MHP % 30

Kemer belediye seçim sonuçları

MHP % 42

AK Parti % 33

CHP % 14

BBP % 5

Kepez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 28

CHP % 22

HDP % 6

Manavgat belediye seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 33

MHP % 23