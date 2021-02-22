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Gündem Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu
Gündem

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu

Yeni tip koronavirüste tablonun yukarıya doğru seyretmesi nedeniyle Antalya Valiliği harekete geçti. Vali Ersin Yazıcı, koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle il genelinde 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 21:11:00 -
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı 81 ildeki koronavirüs vaka sayısı tablosuna göre 100 binde 78.20 kişi ile en riskli iller arasında yer alan Antalya'da, 2 bin 153 olan bir haftalık koronavirüs testi pozitif çıkan sayısı, 13-19 Şubat arasında ise 2 bin 221'e yükseldi.

Antalya'nın ortalama günlük vaka sayısı 308 kişiden 317'ye yükselirken, son verilere göre 100 bin kişide ise 87.15 kişi olarak ölçüldü.

Koronavirüste tablonun yukarıya doğru seyretmesi nedeniyle Antalya Valiliği harekete geçti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Antalyalılar, koronavirüsle mücadele kapsamında, bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır" dedi.

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