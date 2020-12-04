Antalya Valiliği'nden kamuda serbest kıyafet uygulaması kararı
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlenmesi daha rahat olduğu için kamuda serbest kıyafet uygulaması hayata geçirilecek.
Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.
Koronavirüs salgınına karşı, ulusal ve yerel olmak üzere birçok yeni uygulama hayata geçiriliyor Antalya Valiliği tarafından korona tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Kamuda serbest kıyafet uygulaması
Buna göre kamu kurumlarında görev yapan personel ve yöneticilerin, mesaiye serbest kıyafetle gelmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu kararla kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticiler, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecek.