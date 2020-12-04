  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya Valiliği'nden kamuda serbest kıyafet uygulaması kararı
Yerel

Antalya Valiliği'nden kamuda serbest kıyafet uygulaması kararı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlenmesi daha rahat olduğu için kamuda serbest kıyafet uygulaması hayata geçirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:59:00 -
Antalya Valiliği'nden kamuda serbest kıyafet uygulaması kararı

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.

Koronavirüs salgınına karşı, ulusal ve yerel olmak üzere birçok yeni uygulama hayata geçiriliyor Antalya Valiliği tarafından korona tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Kamuda serbest kıyafet uygulaması

Buna göre kamu kurumlarında görev yapan personel ve yöneticilerin, mesaiye serbest kıyafetle gelmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararla kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticiler, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecek.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

sene olmuş 2020 siz hala insanlar ne giyecek diye mi konuşuyorsunuz. 
  • Yanıtla
Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar
Dünya

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar

ABD'de savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran tasarı son halini aldı. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün 3 850 savaş uçağına ulaştırılmasın..
Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı
Sağlık

Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yü..
AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap
Siyaset

AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki tecavüz skandalına ses çıkarmamasını eleştiren AK Partili milletvekillerine tepki ç..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay