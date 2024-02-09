Antalya turizmde 2024’e hızlı başladı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken ve 2023’te 16 milyon 84 bin 737 kişiyi konuk eden kent, bu yılın başında da hareketliliğini sürdürüyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk ayında Antalya’yı 229 bin 97 turist ziyaret etti. Geçen yıl ocakta 220 bin 10 kişinin geldiği kentte, bu yıl ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 4.13 artış gerçekleşti. Kente gelen turist sayısında ilk sırada 57 bin 366 kişi ile Ruslar yer aldı. Rusya’yı 39 bin 427 turist ile Almanya, 17 bin 930 turist ile İngiltere ve 9 bin 121 turist ile Polonya takip etti. Ukrayna, Kazakistan, Hollanda, İran, Belçika ve Kırgızistan ilk 10’da yer alan diğer ülkeler oldu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, geçen yıl gelen rekorun turizmcileri ve tüm sektör paydaşlarını sevindirdiğini söyledi. Turizmcilerin bu yıla da umutla baktığını dile getiren Saatçioğlu, “2024 için kontaklarımızı yaptık, bize gelen ilk bilgilere göre erken rezervasyonlarda güzel bir artış var. Bu olması gereken bir artıştı. Bizi memnun edecek artışlar gözüküyor. Fiyat politikamızı da bütün oteller güzel ve düzgün bir şekilde ayarladı, o yüzden çok umutla bakıyoruz 2024’e” diye konuştu.