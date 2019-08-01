Antalya turist sayısında 8 milyonu geçti

Turizmde rekorlar yılı ilan eden ve turist sayısında bu yıl 16 milyonu hedefleyen Antalya’ya 7 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 15,9’luk artış göstererek 8 milyon 193 bin 924’e ulaştı.

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya’da, 7 aylık veriler paylaşıldı. Turist sayısında 16 milyon hedefleyen kent, Temmuz ayında 8 milyonu geçti. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Havalimanı’na 1 Ocak ve 31 Temmuz arasında 8 milyon 193 bin 924 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,9’luk artışın yaşandığı kentte, Temmuz ayında da yine geçen yıla göre yüzde 15,1’lik artış göstererek 2 milyon 601 bin 928’e ulaştı.

İlk sıra Rusların

Paylaşılan 7 aylık verilerde turistin en çok geldiği ülkeler sıralamasında geçen yıla oranla yüzde 12,4’lük artış sağlayarak 2 milyon 976 bin sayısına ulaşan Rus turistler ilk sırada yer aldı. Toplam turist sayısının yüzde 37,91’ini oluşturan Rusya’dan geçen seneye göre gelen turist sayısında 329 bin 253 artış yaşandı. Rusya’nın ardından en çok turistin geldiği ülke Almanya oldu. Almanya,yüzde 18,70’lik artışla 1 milyon 326 bin 770 rakamına ulaşırken, toplam rakamdaki payı yüzde 16,90 oldu.Üçüncü sırada ise Ukrayna yer aldı. Toplam rakamda yüzde 5,86’lık paya sahip Ukrayna’dan geçen yıla oranla yüzde 5,18’lik artış yaşanıp 459 bin 822 turist geldi.