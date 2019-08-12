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Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya’da helikopter ve insansız hava araçlarıyla yapılan trafik denetlemesinde kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye bin 880 TL, 14 sürücüye ise muhtelif maddelerden 3 bin 16 TL para cezası uygulandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya’da helikopter ve insansız hava araçlarıyla yapılan trafik denetlemesinde kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye bin 880 TL, 14 sürücüye ise muhtelif maddelerden 3 bin 16 TL para cezası uygulandı.


Kurban Bayramı tatili süresince trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik, insansız hava araçları (drone) ve helikopterle denetlendi.


Drone ile yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye bin 880 TL para cezası uygulandı.


Helikopterle yapılan kontrolde ise; yükü karayoluna dökecek şekilde yüklemekten 2 sürücüye, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekten 1 sürücüye, tehlikeli araç kullanmaktan 1 sürücüye, motosikleti tehlikeli kullanmaktan 1 sürücüye, motosiklet sürerken kask takmamaktan 1 sürücüye toplam bin 136 TL para cezası olmak üzere, toplam 14 sürücüye muhtelif maddelerden 3 bin 16 TL para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
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