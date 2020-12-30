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Ekonomi Antalya Ticaret Borsasının işlem hacmi 3 milyar 850 milyon liraya yükseldi
Ekonomi

Antalya Ticaret Borsasının işlem hacmi 3 milyar 850 milyon liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:30:21 -
Antalya Ticaret Borsasının işlem hacmi 3 milyar 850 milyon liraya yükseldi

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsasının (ATB) işlem hacmi 2020'de, yüzde 28 oranında artışla 3 milyar 850 milyon liraya yükseldi.

Borsanın yılın son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin başkanlığında çevrim içi gerçekleştirildi.

ATB Başkanı Ali Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı.

Zor bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Çandır, 2020'de beklentilerden, hedeflerden, umutlardan tamamen bağımsız bir yıl yaşandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altını aldığını ve tüm sektörleri etkilediğini belirten Çandır, buna rağmen Borsanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı gösterdiğini ve işlem hacminin yüzde 28 oranında artışla 3 milyar 850 milyon liraya yükseldiğini kaydetti.

2021'in daha iyi geçmesi temennisinde bulunan Çandır, "Özellikle aşı ve ilaç konularındaki olumlu gelişmeler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin 2021 yılında ciddi bir olumlu hareketlenme yaşayacaklarını gösteriyor." dedi.

Tarım sektörünün de kuraklık nedeniyle zor bir yıl yaşadığına dikkati çeken Çandır, bu yıl zeytin ve narenciye başta olmak üzere yüzde 50 civarında ürün kaybı yaşandığını dile getirdi.

- "Tarımda dijitalleşme daha da artacak"

Gelecek 10 yıl içinde coğrafi işaretli ürünlerin getirisinin, sebze ve meyvenin taze tüketiminin artacağına işaret eden Çandır, bitkisel üretim gelirlerinin hayvansal üretimden daha yüksek olacağı, mera bazlı ve GDO'suz yem talebinin yükseleceği, ayçiçeği, soya ve zeytinyağı tüketiminin artacağı, tahıl üretim alanlarının düşeceği ancak verimin artacağı yönünde bir öngörünün bulunduğunu bildirdi.

Tarımda dijitalleşmenin daha da artacağını aktaran Çandır, üreticilerin ve karar vericilerin bu doğrultuda adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hayatı, ekonomiyi ve kalkınmayı sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden geliştirdiklerini vurgulayan Çandır, "ATB olarak biz de 2021 yılında sürdürülebilirliğe odaklanacağız. Yıl boyunca yapacağımız her tür iş ve işlemlerde, etkinlik ve faaliyetlerde sürdürülebilirlik bağını ön planda tutacağız." diye konuştu.

Çandır, tarım sektörünün 2021'in de tüm zorlu koşullara ve ağır yüklere rağmen en iyi performansı göstermeye çalışacağını ifade ederek gelecek yılın Antalya ekonomisi için nispeten nefes alacak yıl olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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