Antalya Tarım Fuarı 2022 ne zaman, nerede? 2022 Growtech Antalya Tarım Fuarı: Growtech Antalya 2022 katılımcı Listesi, katılımcı firmalar
Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech, 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında global tarım sektörü profesyonellerini 21. kez Antalya'da bir araya getirecek. Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, bir araya gelecek. İşte Antalya Tarım Fuarı 2022 ne zaman, nerede yapılacak, kimler, hangi firmalar katılacak tüm detaylar...
27 ülkeden katılımcının gelmesi beklenen fuar için yetkililer, tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konularının konuşulacağını açıkladı. Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından bir olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, 600 katılımcının yer alması bekleniyor. Peki, Antalya tarım fuarı ne zaman 2022?
Önemli bir gelişme olan bu fuarda Growtech, doğru katılımcılarla uluslararası ziyaretçileri 21. kez bir araya getirecek. Global tarım sektörü profesyonellerinin bir araya geleceği fuara hangi ülkeden katılım olacak? Organizasyonun "Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla ortaya çıktığı belirtildi. Türk tarım sektörünün, ihracattaki payını her geçen yıl artırmaya devam ettiğini belirten Er, fuarda tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konularının konuşulacağını bildirdi.
ANTALYA TARIM FUARI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Merakla beklenen Antalya Tarım Fuarı bugün başladı. 26 Kasım tarihinde son bulacak Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde global tarım sektörü temsilcilerini ticaret ve ihracat için yeniden buluşma sağlanacak.
2022 GROWTECH FUARI NEDİR?
Dünyanın en büyük seracılık tarım sektörlerinden bir olan Growtech, katılımcılarını bir araya getirerek ziyaretçilerine yeni iş imkanı sağlıyor. Growtech geçtiğimiz yıl, 120'den fazla ülkeden ülkeden 60 binin üzerinde katılımcı gelmiştir.
ANTALYA FUARINA KİMLER KATILACAK?
Growtech Antalya 2022 katılımcı Listesi, katılımcı firmalar;
Bu sene Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore de yer alacak.
Growtech antalya 2022 katılımcı Listesi için TIKLAYINIZ
INSONSHADE
Çin
Güney Kore
3-A104
A MEDYA / TARIM TR
Türkiye
A.O. SMITH SU TEKNOLOJILERI
Türkiye
5-C111
ABDIOGULLARI PLASTIK
DEVAMI İÇİN : Growtech antalya 2022 katılımcı firmalar için TIKLAYINIZ
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