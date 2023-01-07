Antalya sıcaklık rekoru kırdı! 1930’dan bu yana…

Yurt genelinde geçen yıl aralık ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar arttı. Turizm kenti Antalya'da da ay boyunca etkili olan sıcak hava nedeniyle ortalama sıcaklık, mevsim normali olan 1,7 derecenin 2 derece üzerine çıkıp, 13,7 dereceye ulaştı. Kentte aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık, 22,2 dereceye ulaşırken en düşük ise 4,2 derece oldu.

Ölçümlerin yapıldığı 1930'dan bu yana kentte maksimum sıcaklık ortalaması, daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülürken 92 yıl sonra rekor kırıldı. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği geçen ay maksimum sıcaklık ortalaması, 19,1 dereceye ulaştı.

Genel olarak sıcak ve az yağışlı

Aralık ayının sıcaklık bakımından yüksek seyrettiğini belirten Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, “Aralık ayı boyunca açık ve az bulutlu hava hakimdi. Yağışlarımız mevsim normallerinde oldu ancak yer yer özellikle batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar da aldık. Genel itibarıyla sıcak ve az yağışlı bir ay olarak kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arşiv bilgilerimize baktığımızda, aralık ayının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Aralık ayı ortalama sıcaklığımız 13,7 oldu" dedi.