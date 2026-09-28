Antalya Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi yüzde 4,3 artışla 845 milyon dolara ulaştı

Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi, 2026 yılının Ağustos ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 845 milyon dolara ulaştı. Bölgenin toplam ticaret hacmi 2025'in aynı döneminde 810 milyon dolar düzeyindeydi.

Yılın ilk 8 ayında bölgeden 478 milyon dolarlık ihracat yapılırken ithalat 240 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı böylece yüzde 199'a ulaştı; aynı oran 2025 yılında yüzde 153 seviyesindeydi. Türkiye genelinde ise 2025'in tamamında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8 olmuştu.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, ihracatın ithalatın yaklaşık iki katına ulaşmasının bölgedeki üretim yapısının dış pazarlara yönelik niteliğini ortaya koyduğunu dile getirdi. Gürses, "İhracatımızın ithalatımızın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, bölgemizde üretim ve ihracat odaklı yapının güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Sanayi imalatı 821 milyon dolar, OECD ticareti 483 milyon dolar

845 milyon dolarlık hacmin 821 milyon dolarlık bölümünü sanayi imalatı oluşturdu. Gürses, bu payın yaklaşık yüzde 97'ye karşılık geldiğini, tablonun bölgedeki ticaretin ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerinden oluştuğunu gösterdiğini anlattı.

"Firmalarımızın uluslararası pazarlara yönelik üretimleri hem bölgenin hem de Türkiye'nin ihracat performansına katkı sağlıyor" diyen Gürses, üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ağustos sonu itibarıyla OECD ülkeleriyle yapılan ticaret 483 milyon dolara ulaştı. Gürses bu tutarı firmaların "uluslararası pazarlardaki güçlü bağlantılarının önemli göstergelerinden biri" olarak nitelendirdi; farklı pazarlara yönelik üretim ve ticaret faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de gelişmesini beklediklerini söyledi.

79 firma, 7 bin 261 kişiye doğrudan istihdam

Bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 79'a ulaşırken doğrudan istihdam Ağustos sonu itibarıyla 7 bin 261 kişi oldu.

Üretimde kullanılan hammadde ve diğer girdilerin Antalya'daki üretici ve tedarikçilerden temin edilmesinin ekonomik hareketliliği serbest bölgenin dışına da taşıdığını belirten Gürses, geri sahadaki üretim ve tedarik zinciri de hesaba katıldığında Antalya ekonomisine sağlanan toplam istihdam etkisinin 10 bin kişinin üzerinde olduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Bölgedeki artış, Türkiye'nin dış ticaretindeki yükselişe eşlik etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 4 artışla 185 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde 56 ilin ihracatı artarken, Ağustos'ta 35 ilde çift haneli ihracat artışı kaydedildi.

Türkiye'nin ihracatındaki artışın üretim kapasitesinin ve dış pazarlara erişimin güçlenmesiyle desteklendiğini vurgulayan Gürses, bölgenin üretim ve ihracat odaklı faaliyetlerini sürdüreceğini şu sözlerle aktardı: "Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Firmalarımızın rekabet gücünü ve yatırım ortamını geliştirmeye odaklanırken, Türkiye'nin dış ticaretine sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz."