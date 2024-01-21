Antalya sahillerinde ürküten olay: 5 günde 6'ncı ceset bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Aksu Mahallesi Kemerağzı Mahallesi turizm beldesi Kundu Acısu Deresi suyunun sahile karıştığı yere yakın noktada meydana geldi. Babası Abdülaziz Güneş ile sahile balık tutmaya gelen Deniz Güneş, bir süre sahilde dolaştıktan sonra sahilde ceset görünce babasının yanına koşarak durumu anlattı. Abdülaziz Güneş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışması esnasında yakınlardaki bir otelden getirilen plaj havlusuyla cesedin üzeri örtüldü. Cansız beden, ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'ÖNCE KÜTÜK SANDIM'

Deniz Güneş, "Burada biraz geziniyordum, belki bir şeyler bulurum diye sonra olta attım. Yan tarafıma bir baktım, önce kütük sandım, sonra ceset olduğunu fark ettim. Sonra babamın yanına koştum. Sonra da polisi aradık" dedi. Abdülaziz Güneş ise "Sabah balığa geldik. Oğlum görünce yanıma koşarak geldi ve 'Orada bir ceset var' dedi. Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Baya uzun süre olmuş öleli. Çünkü sadece kemikleri vardı" diye konuştu.

BATMIŞ TEKNE İHTİMALİ

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi , DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.



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