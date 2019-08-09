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Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel eğitim

Antalya OSB tarafından düzenlenen İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursunun ilk mezunları, sertifikalarını aldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:18
Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel eğitim

Antalya OSB tarafından düzenlenen İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursunun ilk mezunları, sertifikalarını aldı.


Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Antalya Bilim Üniversitesi paydaşlığı ilegerçekleştirilen İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursunu başarıyla bitiren itfaiyeciler, sertifikalarını aldı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen sertifika törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Bölge Müdürü İlhan Metin, Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi ve itfaiyeciler katıldı.



40 saatlik eğitim verildi


Törenin açılış konuşmasını yapan Mustafa Gizli, 40 saat süren eğitim kapsamında itfaiyecilere, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yanma ve yangın bilgisi, uygulamalı olarak yangına müdahale ve kurtarma teknikleri gibi hayati öneme sahip eğitimler verildiğini belirterek, “Bundan sonra gerçekleştirilecek İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurslarınıbelediyelerin ve OSB’lerin itfaiye teşkilatlarına yönelik olarak düzenleyeceğiz. Bu alanda Türkiye genelinde öncü bir belgelendirme çalışması yapma arzusundayız” dedi.


Antalya OSB Eğitim hizmetlerinin ulusal çapta hizmet verebilecek yeterliliğe kavuştuğunu ve bu anlamda önemli bir marka haline geldiğini belirten Gizli, 2019 yılı içerisinde mesleki gelişim bazlı programların hizmet sunumunun devam edeceğini ve Antalya OSB’nin eğitimin merkezinde bir yapı durumunda yeni projelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini aktardı. Tören kapsamında ayrıca Antalya OSB tarafından düzenlenen 65 saatlik İşletme Koçluğu Eğitiminin uygulama sürecini tamamlayan ve sınavda başarılı olan fabrika yöneticilerine Assocıatıon For Coachıng (AC) onaylı başarı sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:18
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