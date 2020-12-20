  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya, Muğla, Isparta ve Burda'da sessizlik hakim
Aktüel

Antalya, Muğla, Isparta ve Burda'da sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:18:10 -
Antalya, Muğla, Isparta ve Burda'da sessizlik hakim

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Antalya'da normalde trafik yoğunluğu yaşanan Işıklar, Güllük, Konyaaltı caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nın sakin olduğu görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları da çok az kişiye ev sahipliği yaptı. Kısıtlamdan muaf tutulan turistler plajlarda güneşlendi, bazıları zaman zaman denize girdi.

Kentin en hareketli yerlerinden birisi olan Kaleiçi ve Yatlimanı bölgesinin de oldukça tenha olduğu dikkati çekti.

Polis ve jandarma ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ile Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Bölgedeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Burdur ve Isparta'da da vatandaşların kalabalık bulunduğu cadde ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!
Gündem

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik sözlerinden sonra hedefe konulan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in çıkışı, dini değerlere hakaret e..
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay