Antalya mı Yunan adaları mı? Turistler akın etti!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Temmuz ayında Antalya Havalimanı'nı dış hatlarda 4 milyon 999 bin 633, iç hatlarda ise 630 bin 500 kişi kullandı. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 3 bin 956, dış hatlarda ise 28 bin 650 olmak üzere toplamda 32 bin 606 olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk yedi ayında ise toplam yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166, uçak trafiği ise 126 bin 567 oldu. Ayrıca, bu dönemde havalimanından taşınan yük miktarı 240 bin 242 ton olarak gerçekleşti.

'Yunanistan'a gidenler otellerin resimlerini paylaşsın'

Antalya'yı tercih eden turistlerin hizmetlerden memnun olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Yunanistan'a tatile gidenlerin kaldıkları otellerin fotoğraflarını paylaşarak karşılaştırma yapmalarını istedi.

AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya turizminin mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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TurizmDays’e konuşan Kavaloğlu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Alman turist sayısında bir azalma olduğunu belirtti. "Geçen seneye göre Almanlar Temmuz ayında daha az geldiler. Ancak Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında bu düşüşün olmayacağını, aksine yükselen bir trendin devam edeceğini öngörüyoruz," diyen Kavaloğlu, Antalya'nın Kasım ayının üçüncü haftasına kadar uzayan turizm sezonuyla birlikte 17 milyon turist hedefini yakalayabileceğini ifade etti.

Antalya'nın dünya ve Türkiye turizmi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, turizm konutlarının kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti. "Turizm konutu diye adlandırdığımız konutların turizme dönüşmesi ve belgelendirilmesi konusunun takipçisiyiz. Bu, otellerin doluluk oranlarını etkileyen bir faktör," dedi.

“Önemli bir itici gücün kaybı”

FTI'nin iflasının turizm sektörü üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Kavaloğlu, "FTI'nin iflası sadece bir tur operatörü iflası olarak değerlendirilmemeli. Türkiye ve Antalya'ya yoğunlaşmış bir operatörün iflası, önemli bir itici gücün kaybı demek" dedi.

Ayrıca, iflas sonrası turistlerin yaşadığı sorunlara da değinen Kavaloğlu, "Otelciler olarak misafirlerin mağdur edilmeden ülkelerine geri dönmesi için iyi bir sınav verdik," ifadelerini kullandı.

Kavaloğlu, artan maliyetler ve döviz kurlarındaki yükselişin turizm sektörünü zorladığını belirterek, "Maliyetlerimiz yüzde 75-110 arasında arttı, döviz kuru geçen seneye göre yüzde 30 yükseldi. Ancak fiyat artışları yüzde 15-30 arasında kaldı. Önemli olan, arttırdığımız fiyatın değer bulması." dedi.

“Kriz yönetmeyi iyi biliyoruz ama yorgunuz”

2019 yılından bu yana yaklaşık bir 50 bin yatak ilave geldiğini hatırlatan Kaan Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Bu 50 bin yatağın aynı oranda otellerin dolmasını sağlaması için 750 bin kişinin Antalya’ya ilave gelmesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor. Orta Doğu'daki tüm gerilimi iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Turizmi olumsuz etkileyecek her şey var. Buna rağmen bu güzel coğrafyada yaşamanın bazı bedelleri var diyoruz. Dünyanın en güzel toprakları üzerinde yaşıyoruz ve turizm yapma imkanına sahibiz. Dolayısıyla bu jeopolitik özelliğimizin de bazı bedelleri var. Onu da tüm turizmciler olarak her dönem yaşıyoruz. Kriz yönetmeyi iyi biliyoruz ama yorgunuz. Yani turizmci yorgun, yoruldu. Bunu söylemek lazım. Mental anlamda yorgun. Tabii benim AKTOB başkanı olarak yorgunum deme şansım yok. Ben yorgun değilim. Ama görüyorum meslektaşlarım, yatırımcı ve çalışanlarımız yorgun, mental olarak yorgun."

“Yunanistan'a tatile gidenler kaldıkları otellerin resimlerini de paylaşsın”

Kavaloğlu, sosyal medyada yapılan eleştirilerin ve bilgi kirliliğinin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Yunanistan'a gitmek isteyen gidebilir, ancak ülkemizin güzelliklerini sunmak bizim tercihimiz," dedi.

Antalya'yı tercih eden 17 milyon turistin ülkenin sunduğu hizmetlerden memnun olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "Yunanistan'a tatile gidenler kaldıkları otellerin resimlerini de paylaşsınlar" diyerek bir karşılaştırma yapma çağrısında bulundu.

Antalya'nın turizmdeki güçlü konumunu koruduğunu ve yaşanan tüm zorluklara rağmen 17 milyon turist hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirten Kavaloğlu, sektörün sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.