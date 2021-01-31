  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Demir duyurdu: Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Gizlice Almanya'ya gönderildi

Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e sert cevap

İmamoğlu Özlem’i Gürses’i götürüp gezdirecekti ama… Gidemeden otogara, kırdılar direksiyonu pazara

CHP'li Bekaroğlu'nun kızı köpek saldırısına uğradı! Karanlık Oda bakın nasıl haberleştirdi

CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’den olay sözler: Geçin bu işleri

Önce terörist dediler sonra bakın ne yaptılar! İran'dan şaşkına çeviren hamle

Bakan Selçuk tarih verdi! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılacak

Özgür basın dediğiniz böyle mi oluyor Hülya Hökenek, Fatih Altaylı, Bülent Aydemir? Erdoğan’a itibar suikastı yapılabilir ama Turgay Ciner’e kimse dokunamaz!

Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dışa bağımlılığı bitirecek adım
Gündem Antalya-Mersin kara yolu kapatıldı! Faciadan dönüldü
Gündem

Antalya-Mersin kara yolu kapatıldı! Faciadan dönüldü

Antalya'yı Mersin'e bağlayan D-400 kara yolu, yamaçtan kopan kayalar devrilmesi sonucu kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 17:56:00 -
Antalya-Mersin kara yolu kapatıldı! Faciadan dönüldü

Antalya-Mersin kara yolu, yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yolunun 53'üncü kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, AA muhabirine, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düştüğünü belirtti.

Kayalar büyük olduğu için yolun açılmasının zaman alabileceğini ifade eden Şener, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!
Gündem

Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!

Karar'dan Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'a konuşan Öztürk, sahabelerin birbirlerini kestiğini iddia ederek bu kez Ashab-ı Kiram'a ve Peygamberi..
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorum: Bu işin sonu kötü
Spor

Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorum: Bu işin sonu kötü

Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulunan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de hakem kararları ile bir orta oyun oyn..
Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı
Gündem

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD’nin Türkiye sınırına 40 kilometreden az mesafede bulunan Dedeağaç'a 30 saldırı helikopteri konuşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay