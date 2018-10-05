THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

05 Ekim 2018 Cuma 16:24
Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin, Antalya, Manisa, İzmir ve İstanbul'daki tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerdeki aramada, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınevine ait DVD'ler ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin arandığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:24
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdüler!
    1. Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme..
    2. Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
    3. Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!
    4. Malatya’da bu evden dört kamyon çöp..
    5. Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı..
    6. İstanbul'da dev operasyon! Giriş..
    7. Karakol önünde çatışma!
    8. Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...
    9. Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı
    10. UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!
    11. Denizli'de orman yangını çıktı
    12. Sivas’ta 1 dakikada 20 bin liralık..
    13. Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı
    14. Başkanı kaybolan Interpol'den ilk..
    15. Film gibi olay! Kuşu kurtarmak..
    16. Bartın'da tefeci operasyonu: 5 kişi..
    17. Avrupa Birliği itiraf etti: Biz..
    18. HDP'den 12, CHP'den 3 vekil hakkında..
    19. Yeni Zelanda'da teneke kutuda yaklaşık..
    20. Alüminyum kesin kanser yapıyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı