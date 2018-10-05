Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.05 Ekim 2018 Cuma 16:24
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin, Antalya, Manisa, İzmir ve İstanbul'daki tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerdeki aramada, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınevine ait DVD'ler ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin arandığı öğrenildi.
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