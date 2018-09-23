THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Antalya Manavgat'ta taksiciler isyan etti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde taksicilik yapanlar, otel görevlilerinin taksi isteyen turistleri 'taksiler pahalı' diyerek sivil araçlarla gönderdiklerini iddia ederek eylem yaptı.

23 Eylül 2018 Pazar 15:32
Antalya Manavgat'ta taksiciler isyan etti!

Antalya Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan bir taksi durağı önünde toplanan esnaf, son zamanlarda otellerde tatil yapan turistlerin, otel görevlileri tarafından 'taksiler pahalı' denilerek sivil araçlarla gönderildiğini öne sürerek, tepki için basın açıklaması yaptı. Kendilerinin yasal mevzuata uygun olarak hizmet verdiklerini ve fiyat tarifelerinin devlet tarafından belirlendiğini ifade eden taksiciler, turizm bölgesinde bulunan yaklaşık 520 taksi esnafı olarak her türlü vergi ve harçları da tam olarak ödediklerini, ancak piyasada çeşitli adlar altında türeyen sivil araçların ne vergi verdiklerini ne de kim olduklarının belli olmadığını belirtti.

Deniz Taksi Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Alp, kendilerinin haklarını koruyacak kimsenin olmadığını belirterek, "Taksi esnafı bugün çok mağdur durumdadır. Biz, çoluğumuza çocuğumuza namusumuzla ekmek götürmek için uğraşırken ne idiği belirsiz kişiler bizim ekmeğimizle oynuyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Bugün bir 724'çüler türedi. Bu 724'çüler geliyor, sanki şehir içi minibüsü gibi, teker teker otel resepsiyonlarına giriyorlar, yolcuları alıp havaalanına götürüyorlar. Biz de burada bakınıyoruz. Bu konuda yetkili mercilere başvuruyoruz ama bizimle ilgilenmiyorlar" dedi.

Taksicilerin her türlü belgelerinin tam olduğunu ve kontrollerini sürekli yapıldığını ancak sivil araçlarda bu kontrollerin olmadığını anlatan Alp, "Bu adamlar müşterileri değişik şekillerde alıyor. Tam net olarak biz de bilemiyoruz ama birisi diyor, 'biz internet üzerinden alıyoruz', birisi diyor 'bizi otelci arıyor', birisi diyor 'otellerin ön bürosuna para veriyoruz oradan alıyoruz.' Nasıl olduğunu tam anlayamadık. Biz de bunu anlamak, öğrenmek istiyoruz. Ama şu bir gerçek bizim müşterilerimizi çalıyorlar" diye konuştu.

Esnaf Şerafettin Köse, sivil araçları otel görevlilerinin ayarladığını savunarak, şöyle dedi

"Turistlerle görüşüyoruz, resepsiyondan taksi istedikleri zaman, 'Taksiler pahalı, biz sizi 724'le gönderelim' diyorlarmış. Resepsiyon görevlileri turistlerden 60 Euro alıyor ve 724 çalışan sivil araçları çağırıyor. Müşteriler kendileri söyledi bunu, dün de söylediler, bugün de aynı müşterilerle karşılaştık."

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:32
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. ticari taksi
  4. taksiciler
  5. taksi şoförleri
  6. Taksiciler isyan etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü
    1. Ankara'da korkunç kaza! Otomobil..
    2. Diriliş Ertuğrul'dan Afrin'e büyük..
    3. Adana'da helikopter devreye girdi!
    4. Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek..
    5. Tekerlekli sandalyeyle geldi, 40 bin..
    6. Suriye'de kime ait olduğu bilinmeyen..
    7. Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur,..
    8. Ava çıkan "Cadı"dan başarılı operasyon!
    9. Babasını öldürüp, cesedini kamyonette..
    10. Zehir tacirlerine bir darbe daha: Tam..
    11. Antalya Manavgat'ta taksiciler isyan..
    12. Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton..
    13. Japonya'dan uzaya içi ekipman dolu..
    14. Özel tarifli Cumhurbaşkanlığı aşuresi..
    15. Satıcı sinir krizi geçirdi! CHP’li..
    16. Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok dolandırıldı
    17. İçişleri Bakanı Soylu SİHA uçurdu
    18. Savcılıktan Sedanur'un otopsi raporuna..
    19. 19 yaşındaki genç feci şekilde can..
    20. Modric'e 8 ay hapis cezası
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı