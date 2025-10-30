Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor

Tarihin, güneşin ve sanatın iç içe geçtiği Antalya, 1-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ülkemizin en değerli turizm merkezlerinden biri. Antalya Kültür Yolu Festivali, kentimizin sahip olduğu eşsiz mirası ve kültürel çeşitliliği ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtma fırsatı sunmaktadır. Festival; yerel sanatçıları, zanaatkârları ve kültürel oluşumları desteklerken, kentimizdeki ekonomik hareketliliği de artırmaktadır. Bu tür etkinlikler, Antalya’nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilebilecek bir kültür ve turizm destinasyonu olarak güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, Antalya’yı kültür ve sanatın da merkezi haline getirerek, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çeken, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir turizm modelini hayata geçirmektir" dedi.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, ŞEHRİ YAŞAYAN BİR SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Antalya’nın dört bir yanına yayılan sergiler, kenti adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürecek. Antalya Kültür Sanat Sergi Salonu’nda dünyaca ünlü sanatçı Rene Magritte’in orijinal eserlerinin yer aldığı "Sürrealist Kıvılcım" sergisi sanatseverlerle buluşurken, aynı mekânda açılacak “Zamanın Katmanları” sergisi sanatçı Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği eserler aracılığıyla İstanbul’un çok katmanlı belleğine duygusal, tarihsel ve eleştirel bir bakış sunacak.

Antalya’nın somut olmayan kültürel miraslarından Barak Kilimi, el emeğiyle kültürel kimliğin iç içe geçtiği örnekleriyle Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki "Yaşayan Miras: Barak Kilimi Sergisi" yeniden hayat bulacak.

Hıdırlık Kulesi ise yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” dijital sanat uygulamasıyla izleyicilere etkileşimli bir deneyim yaşatacak.

Tarihi Antalya Saat Kulesi’ne yansıtılacak "Zamanın Hüneri" adlı mapping gösterisi de kentin simge yapılarından birini görsel bir sanat şölenine dönüştürecek.

Festivalin sanat yelpazesi, şehrin farklı noktalarına yayılan zengin seçkilerle genişleyecek.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA KONSERLER DÜZENLENECEK

Festival boyunca Antalya’nın dört bir yanında düzenlenecek konserlerle müziğin enerjisi kenti saracak. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Bengü, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Aydilge, Soner Sarıkabadayı, Haktan, Sagopa Kajmer, Buray ve Derya Uluğ gibi ünlü isimler Konyaaltı Beach Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Anjelika Akbar, Peter Theremin, Cameratalia, Cengiz Özkan, Yonca Evcimik, Muharrem Temiz, Umut Akyürek gibi sanatçıların performansları ise kente müziğin farklı tınılarını taşıyacak.

Sahne sanatlarının en seçkin örnekleri de festival kapsamında Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın güçlü yapımları arasında; “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikali, “Mutlu Son” müzikli oyunu, “Paquita / Bir Yaz Gecesi Rüyası” bale temsili ve “Therese Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi)” yer alıyor.

K.K.T.C. ile ortak prodüksiyon olan "Saraydan Kız Kaçırma" operası Osmanlı’nın görkemli dönemlerinden bir hikâyeyi sahneye taşırken, Ankara Devlet Tiyatrosu "Kan Kardeşler" müzikaliyle izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’nin dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi ise Aspendos Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştireceği gösteriyle festivalin en unutulmaz anlarından birine imza atacak.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok atölye, söyleşi, FotoMaraton gibi etkinlikler de gerçekleşecek.

ÇOCUK KÖYÜ ANTALYA’DA!

Konyaaltı Beach Park’ta kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü”, miniklerin buluşma noktası olacak.

GASTRONOMİ TURUNDA YENİ DURAK: ANTALYA LEZZET NOKTALARI

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla, ünlü şefler Antalya’da belirlenen 10 "Lezzet Noktası" restoranında kente özgü yöresel yemekleri misafirlerle buluşturacak.

Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Antalya’nın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tatları yeniden hayat bulacak