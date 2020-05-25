Antalya koronavirüs vaka sayıları kaç oldu?
Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam açıklanıyor. 25 Mayıs koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 157 bin 814 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.369 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son koronavirüs günlük tablosu umutlandırmaya devam ederken Antalya’da ise vaka sayılarında artış söz konudu oldu. Peki Antalya koronavirüs vaka sayıları kaç oldu? Antalya Serik’te korona vakası arttı mı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 29 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 157 bin 814, toplam can kaybının 4 bin 369 olduğunu, 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 120 bin 15'e ulaştığını açıkladı.
Serik'te koronavirüs vaka sayısı kaç?
Antalya'nın Serik ilçesi, ölümcül salgın sebebiyle karantina altına alınmıştı. Bölgede yapılan testler sonucunda vaka sayısı 31 'e yükseldi. Test sonucunun pozitif çıktığı 31 kişi Serik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Pozitif vakalarla temas ettiği tespit edilen 14 kişi de gözlem altına alındı.