Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam açıklanıyor. 25 Mayıs koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 157 bin 814 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.369 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son koronavirüs günlük tablosu umutlandırmaya devam ederken Antalya’da ise vaka sayılarında artış söz konudu oldu. Peki Antalya koronavirüs vaka sayıları kaç oldu? Antalya Serik’te korona vakası arttı mı? İşte detaylar.