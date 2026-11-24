Antalya Körfezi'nde fırtına alarmı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya Körfezi'nde bu gece başlayacak ve yarın öğleden sonra etkisini yitirecek 6 ila 8 kuvvetindeki fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.